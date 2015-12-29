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رئيس الوزراء يفتتح اليوم محطة مياه "العاشر" ويتفقد الإسكان الاجتماعى

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رئيس الوزراء يفتتح اليوم محطة مياه "العاشر" ويتفقد الإسكان الاجتماعى رئيس الوزراء يفتتح اليوم محطة مياه "العاشر" ويتفقد الإسكان الاجتماعى
يزور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، مدينة العاشر من رمضان لافتتاح محطة مياه العاشر وتفقد مدينة الجلود بمنطقة الروبيكى، وتفقد مشروع الإسكان الاجتماعى.

من جانبه قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم التشغيل التجريبى لمحطة مياه العاشر من رمضان، وهى من أكبر مشروعات المياه المنفذة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة مليون و200 م3 يوميا، وتبلغ تكلفة المأخذ والخطوط والرافع والمحطة 2.2 مليار جنيه، حيث إن مأخذ المحطة قادم من ترعة الإسماعيلية وممتد حتى مدينة العاشر من رمضان.

وأضاف النجار، أن المشروع سيخدم مدن العاشر من رمضان، والشروق، وبدر، وخليج السويس، ومدينتى، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منه بلغت 600م3 يوميا، ودخلت الخدمة بضخ 300 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية بطاقة 600 ألف أخرى يتم ضخها أيضا من محطة مياه العاشر وتخدم مناطق مهمة جدا.

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