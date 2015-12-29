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وصايا لحفظ الأطعمة في الثلاجة

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الإثنين 28-12-2015 19:05

لا بدّ من حفظ الأطعمة في الثلاجة بطريقة صحية كي لا تفسد، من خلال اتباع الوصايا الآتية:

1. اغسلي الخضر الورقية، وجففيها جيداً، ثم لفيها بمناديل ورقية، واحفظيها في أكياس "البلاستيك"، مع الحرص على تجنب سلق الخضر عموماً قبل تجميدها، كي لا تفقد قيمتها الغذائية.
2. افرمي الثوم فرماً ناعماً، وجمديه في قوالب الثلج.

3. قومي بتبريد الأطعمة المطهوة، قبل حفظها في الثلاجة.
4. احرصي على إحكام أغطية عبوات الماء جيداً. علماً أن الماء يمتصّ الروائح، ويبدّل نكهات الوجبات عند إضافته إلى الطعام.
5. أزيلي والعظام من اللحوم، قبل حفظها في المجمدة.
6. قطعي الخبز إلى شرائح، واحفظيها في المجمدة.

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سيدتي

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