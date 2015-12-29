ضبط عاملين سرقا مشغولات ذهبية من شقة بالغردقة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، اليوم الاثنين، من ضبط عامل وأخرى عاملة، متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وأجهزة حاسب من إحدى المحال التجارية بالغردقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تبلغ للرائد أسامة مهران معاون أول مباحث قسم شرطة أول الغردقة من المدعوة " سعدة. م. ف " صاحبة محل حلويات ومقيمة بالسقالة – الغردقة عن اكتشافها سرقة " انسيال ذهب و 2 خاتم ذهب و مبلغ مالى 950 جنيها مصريا و 2 لاب توب و 2 بلاستيشن " من داخل مسكنها الكائن بجوار مخبز المساخ شارع الشيراتون.

وكشفت جهود البحث التى شارك فيها النقيب أسامة ثابت معاون مباحث القسم أن وراء ارتكاب الواقعة كل من المدعو " حسين. ا. ح " عاطل ومقيم بإدفو – أسوان والمدعوة " نجلاء. ف ا" 22 سنة، عاملة، ومقيمة بإدفو- أسوان، وتم ضبطهما - وضبط المسروقات بإرشادهما.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7614 إدارى قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2015 وأخطرت النيابة العامة.