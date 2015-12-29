محافظ كفر الشيخ: ندرس إقامة مصنع لصناعة الورق من نبات البردى

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، خلال تصريحات صحفيه له، مساء الاثنين، إنه سيبدأ بالملفات المستعصية التى لم تستكمل، مؤكداً أنه سيهتم بالفقراء ومحدودى الدخل تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.

وأضاف نصر ، إنه يدرس إقامة مصنع لصناعة الورق من نبات البردى الناتج عن تطهير بحيرة البرلس، كما أنه سيبحث ملف الرمال السوداء بالمحافظة، ومشكلة الارتفاعات فى الأبنية بمدينة كفرالشيخ.

وقال المحافظ، إنه طالب رؤساء المراكز والمدن والقطاعات الخدمية بعرض ملفات المشاكل عليه لإيجاد حلول لها، مضيفاً أنه يحب النجاح ويبغض الفشل، وطالب رؤساء المصالح والمدن بملاحقته فى السير وعدم التأخر عنه، مؤكداً أن من سيتأخر عنه لامجال له لديه.

وأوضح أنه سيتبنى مشكلة عدم حصول مزارعى القطن على مستحقاتهم ثمن المحصول الذى تم توريده للجمعيات الزراعية من عدة شهور.