محافظ سوهاج يكرم 55 مديرا على مستوى الإدارات التعليمية

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج حفل تكريم مديرى المدارس المتميزة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، الاثنين، وتكريم عمر درويش رئيس لجنة المتابعة المركزية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج لبلوغه سن المعاش ، كما كرم المحافظ عدد 55 مديرا بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور عبدالجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم وسنية عزالدين وكيل المديرية، والدكتور محمد السيد مدير إدارة سوهاج التعليمية، ومديرى الإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم وعدد من النواب، وافتتح المحافظ معرض الخط العربى السنوى بقصر الثقافة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وتلاوة آيات الذكر الحكيم، ثم فقرة فنية من كورال مدارس ناصر الإعدادية بنات، والثانوية العسكرية بنين، الثانوية بنات، وأوبريت "الجيل الصاعد" وقصيدة شعرية من مدرسة الشيماء الثانوية بنات، ثم اسكتش "ادى العيش لخبازه، وأغنية تحيا مصر"، ومجموعة متنوعة من الفقرات الفنية المميزة لطلاب المدارس.

وأكد محافظ سوهاج دعمه للمنظومة التعليمية داخل المحافظة، لافتا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية والاهتمام بالأنشطة التربوية والرياضية والفنية والثقافية، وهنأ المحافظ الطلاب والتربية والتعليم على المستوى الفنى الذى أدى به طلاب سوهاج خلال الحفل.

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