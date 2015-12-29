محافظ قنا يكرم 14 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم

أقامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا برئاسة عزت بيومى وكيل الوزارة احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم بمختلف مراكز المحافظة بقاعة المؤتمرات بالمديرية، حيث فاز بالمسابقة 14 طالب وطالبة، وحضر الاحتفال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

فيما أعلن القس بيشوى راعى كنيسة قنا خلال الاحتفال التبرع بمبلغ 2000 جنيه من الكنيسة لحفظة القرآن الكريم الفائزين بالمسابقة ، فيما تبرع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بمبلغ 7000 جنيها منه شخصيا لتكريم الطلاب الفائزين.

وأكد المحافظ أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 1225 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية بالمحافظة فاز منهم 14 طالب وطالبة، حيث فاز 5 طلاب فى حفظ القرآن الكريم كاملاَ، و 5 طلاب فى حفظ نصف القرآن، و3 طلاب فى حفظ ربع القرآن كما فاز طالب واحد فى حفظ أجزاء من القرآن الكريم، وتم منحهم مبالغ مالية علاوة على شهادات التقدير ورحلة عمرة للفائز بالمركز الأول .



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