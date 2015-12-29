مظهر شاهين مهاجما السلفيين:"شغلتهم التحريم ويحرمون على المصريين عيشتهم"

انتقد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، فتاوى التيار السلفى بتحريم تهنئة الأقباط والاحتفال بأعياد الكريسماس، قائلا:" السلفيين لا شغل لهم إلا التحريم ويحرمون على المصريين عيشتهم".

وقال "شاهين" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":"السلفيون جماعة لا ترى إلا الحرام لأمراض نفسية مزمنة وما يصدر عنهم من فتاوى ينم عن جهلهم بصحيح الدين، فهم لا يعرفون الفرق بين الحكم والوصف ولا يفرقون بين الأعياد والمناسبات".

وأضاف:"تحريمهم للاحتفال بمولد النبى صلي الله عليه وسلم على أنه بدعة هو قمة الجهل والغباء، إذ أن البدعة وصف وليست حكما شرعيا، فالأحكام الشرعية هى الحرام والحلال والمندوب والجائز والمكروه، إنما البدعة وصف.

وأوضح شاهين، أن "هناك بدعة حرام وبدعة حلال وبدعة مندوبة ومن هنا فالاحتفال بالمولد بدعة حلال"، مضيفاً:"قولهم إن الاحتفال بشم النسيم حرام باعتباره ليس من بين اعياد المسلمين هو أيضا عين الجهل أن هناك فرقا بين الأعياد التعبدية كعيد الأضحى وعيد الفطر، وبين المناسبات الاجتماعية كشم النسيم وعيد تحرير سيناء، حيث الاحتفال بها من قبيل العادة وهو مباح أن الأصل في الأشياء الإباحة.

وتابع إمام مسجد عمر مكرم:"أما تحريم السلفيين تهنئة الاخوة المسيحيين بأعيادهم فهذا أيضا مخالف للهدي النبوى وصحيح الاسلام الذي أمرنا أن نبرهم ونقسط إليهم واستدلالهم علي التحريم بقول الله تعالى (لكم دينكم ولي دين ) هو استدلال فاسد أنه لا يترتب علي تهنئتهم ترك للدين أو العقيدة وإنما نحن نهنئ بعضنا فى المناسبات مع احتفاظ كل واحد منا بعقيدته".

ووجه "شاهين" رسالة للتيار السلفى قائلا:" أيها السلفيون اتركونا وشأننا وكفاكم جهلا ورجعية ومن أنتم أيها الفشلة حتى تجعلوا من أنفسكم أوصياء علي الدين والمجتمع".

وطالب الدولة بإصدار قانون يجرم إصدار الفتاوى من غير المختصين لإنهاء ما وصفها بـ"الفوضى"، مضيفاً:" حتى نتخلص من هؤلاء الدخلاء علي الدعوة والإفتاء وأنتهز هذه الفرصة لأهنئ إخوتى المسيحيين لأعيادهم فكل عام ونحن جميعا فى أمن وأمان وحب وسلام".

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