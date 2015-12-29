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توفيق عكاشة: أعتذر لكل من أسأت إليه ويجب الاعتراف بوجود أخطاء

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توفيق عكاشة: أعتذر لكل من أسأت إليه ويجب الاعتراف بوجود أخطاء توفيق عكاشة: أعتذر لكل من أسأت إليه ويجب الاعتراف بوجود أخطاء
اعتذر النائب البرلمانى توفيق عكاشة، عن الإساءات التى بدرت منه مؤخراً فى حق الإعلاميين واتهام بعضهم بالتعامل مع الأجهزة الأمنية، كما هاجم مؤسسات الدولة.

وقال عكاشة أثناء لقائه ببرنامج " اليوم" المذاع عبر شاشة "الفراعين": "إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد، وعايز أقول لزملائى الإعلاميين كلهم بلا استثناء، أناشدكم أن تكونوا أكثر عمقاً وأكثر هدفاً، ويكون حكمكم على الأشياء باسترجاع تاريخها، وأن تتوقفوا أمام كل شىء باحثين دارسين، لأنكم تحملون أمانة، والتى هى مهنة وصفها كل الفلاسفة بأنها ورثة الأنبياء والرسل، مهنة الإعلام هى مهنة ترث نشر الحق والصدق والأمانة".

وأردف عكاشة: "أنا بعتذر لكل الناس اللى أنا هاجمتها تانى، لكن ليس معنى هذا الاعتذار أن هناك عدم وجود أخطاء، لأ هناك أخطاء وأناشدكم مراجعتها والتوقف أمامها".

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