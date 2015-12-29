هيئة الطرق: تنفيذ 60 % من طريق "القاهرة السويس" وإنهاءه بالكامل فى مارس

أكد أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمى لوزارة النقل، انتهاء تنفيذ 60% من أعمال رفع كفاءة وإنشاء طريق القاهرة- السويس بطول 70 كم، لافتا إلى أن مشروع الطريق يشمل 5 حارات فى كل اتجاه طبقا للمواصفات العالمية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة النقل، أنه سيتم الانتهاء من مشروع الطريق بالكامل المدرج ضمن المشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى نهاية مارس المقبل، بتكلفة إجمالية 1.185 مليار جنيه.

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