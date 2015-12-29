موجز الصحافة المحلية.. عام الأبطال والخونة

تناولت الصحف المحلية، عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان، ملفًا خاصًا يضم النجوم والمشاهير فى شتى المجالات خلال عام 2015، ومن استحقوا عن جدارة أن ينالوا لقب أبطال العام، ومن خانوا وطنهم وحاولوا إفساد فرحة المصريين، ويضم عدد الغد من "اليوم السابع" أخطر تنبؤات السنة الجديدة، وعددًا من الاعترافات الصادمة فضلاً عن محاولة لرسم ملامح مستقبل أحمد شفيق، وأحمد عز، وأبو بكر البغدادى، والنادى الأهلى، وغيرهم.

أكد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية لجريدة "الأهرام" أن تجديد ثقة القيادة السياسية والحكومة به يضاعف المسئولية ويفرض عليه والجهاز التنفيذى وكل الجهات والمديريات المعاونة بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن،وقال فى أول لقاءه عقب إعلان حركة المحافظين الجديدة إنه سيركز فى المرحلة القادمة على معالجة القضايا والملفات التى تشغل أهالى الدقهلية وفى مقدمتها تحسين البنية التحتية فى قطاعات الطرق والمياه والصرف الصحى والتعليم والصحة واستكمال المشاريع المتعثرة، وتطوير آليات منظومة النظافة .

أكد مصدر برلمانى بارز لجريدة "الأخبار" نبأ موافقة الرئيس السابق المستشار عدلي منصور علي تعيينه بمجلس النواب ضمن 28 شخصية، ومن المتوقع أن يصدر قرار جمهوري بتعيينها خلال ساعات. وبذلك يترك المستشار منصور منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية العليا الذى كان من المقرر أن يستمر فى شغله حتي 30 يونيو المقبل، وقال المصدر إن المستشار عدلى منصور هو الشخصية الأقرب لانتخابها لمنصب رئيس مجلس النواب، نظراً للاحترام الواسع الذى يحظى به لدى الرأى العام ونواب الشعب بمختلف اتجاهاتهم.

كشفت مصادر مطلعة لجريدة "المصرى اليوم" عن وجود خلافات حادة بين جهات حكومية من ناحية أخرى بسبب مصالح المارد الصينى فى مصر وذلك قبل زيارة المرتقبة للرئيس الصينى شى جى بينغ إلى القاهرة والمقررة فى يناير المقبل.

أكدت مشيخة الأزهر الشريف أمس لجريدة "الشروق" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرار بتعيين ثلاثة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر هم الدكتور عبد العزيز سيف النصر أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية دراسات الإسلامية بنات جامعة الأزهر بالقاهرة والدكتور محمد ربيع محمد أستاذ متفرغ بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بنين بالأزهر والدكتور عبد الشافى عبد اللطيف أستاذ متفرغ بقسم التاريخ والحضارة بكلية للغة العربية بنين بجامعة الأزهر بالقاهرة

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