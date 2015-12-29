تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة المعادى، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطلين 15 يوم على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة 16 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت البداية بتلقى قسم شرطة المعادى إخطارا يفيد بضبط "م. ج" 20 سنة، "ح . ح" 23 سنة، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة القسم، واشتبهت القوة الأمنية فيهما وتم استيقافهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما 16 ألف قرص مخدر، ومبلغ مالى، هاتفين محمولين.
يذكر أن نيابة المعادى، ، أمرت بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بحيازة 16 ألف قرص مخدر بقصد الإتجار.