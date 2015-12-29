عامل يطلق النار على حماته وزوجته بسوهاج بسبب الخلاف على مبلغ مالى

استقبل مستشفى دار السلام المركزى، حماة عامل وزوجته مصابتين بطلقات نارية بأماكن مختلفة بالجسم على إثر قيام العامل بإطلاق النار عليهما بقصد التهديد بسبب خلافات على مبلغ مالى بناحية قرية البلابيش قبلى دائرة مركز دار السلام.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بإصابة سيدتين بطلقات نارية وتم حجزهما داخل مستشفى دار السلام المركزى لتلقى العلاج.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده العقيد هشام فوزى، وكيل فرع بحث الشرق بوصول أ. ح . ح "52 سنة ربة منزل – مصابه " بطلق ناري بالركبة اليسري " ، ن. ك . أ . س " 29 سنة ربة منزل مصابه " بطلق نارى بالفخذ الأيمن " – وتقيمان بناحية البلابيش قبلى دائرة ‏المركز وتم تحويلهما لمستشفي سوهاج الجامعى وبسؤال المصابتين اتهمتا المدعو ك . م . ن المقيم بذات الناحية زوج نجلة الأولى بإطلاق أعيرة نارية فـي الهواء "بقصد التهديد" إلا أنها اصطدمت بأحد الأعمدة الخرسانيه وأصابتهما بسبب خلاف علي مبلغ مالي ،كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة بضبط المتهم والسلاح المستخدم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5027 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة .