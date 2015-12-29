رفع الدعم عن أسعار البنزين والكهرباء والمياه والصرف الصحي

أعلن أمس عن رفع أسعار البنزين والغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي اضافة الى تطبيق ضرائب على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ ضمن اعلان ميزانية 2016.

ووفقاً للقرار الجديد، فإن أسعار البنزين بدءاً من اليوم تصبح فئة 91 بسعر 75ر0 ريال لكل لتر، وبنزين 95 فيصبح 90ر0 ريال، وتم تعديل تسعيرة بيع المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، لتكون كما يلي تعديل أقل من 1015 متر مكعب بقيمة 0.05 هللات. وتم تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء لتكون للقطاع السكني شرائح الاستهلاك 2000 واط بقيمة 0.05 هللات و6001 واط فأكثر بقيمة 0.30 هللة، والقطاع التجاري شرائح الاستهلاك التعرفة 4000 واط بقيمة 0.1 هللة وأكثر من 8000 واط بقيمة 0.30 هللة.