إعلان «ميزانية التحول والترشيد» نحو بناء اقتصاد قوي متعدد المصادر

أقر مجلس الوزراء امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 ه.

ووجه خادم الحرمين كلمة ضافية، لإخوانه وأبنائه المواطنين، حيث قال نعلن هذا اليوم الميزانية، التي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، وقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات المقرة في الميزانيات السابقة.

واضاف: نحمد الله على ما تحقق خلال السنوات الماضية من بناء وتنمية، وطموحاتنا كبيرة، واقتصادنا يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات.

الإيرادات 513٫8 مليار ريال والمصروفات840 ملياراً والعجز 326.2 مليارا..ً وتخصيص 183ملياراً لمواجهة النقص

خادم الحرمين:اقتصادنا يملك مقومات تمكّنه من مواجهة التحديات

وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة

مسؤوليتنا المحافظة على الأمن والاستقرار.. ومراجعة الأنظمة الرقابية بما يحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين

وقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

وقال الملك: لقد أكدنا على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين، مضيفا أن مسؤوليتنا جميعاً المحافظة على ما تنعم به بلادنا من الأمن والاستقرار.

بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن السدحان المراسيم الخاصة بالميزانية، وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي أن وزير المالية تحدث عن عناصر الميزانية حيث بين أن الإيرادات العامة:

قُدِّرَتْ ب(513.8) مليار ريال، والمصروفات (840) مليار ريال. وقُدِّرَ العجز ب(326.2) مليار ريال. وقال إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة.

وأشار وزير المالية انه تم تأسيس مخصص دعم الميزانية بمبلغ (183) مليار لمواجهة النقص المحتمل.

وصدرت امس ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية وفق ما يلي: تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسسات العامة وما في حكمها ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة بمبلغ (133) مليار ريال.

و تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات بمبلغ (26.3) مليار ريال وإيراداتها بمبلغ (6) مليارات ريال.

وأصدرت وزارة المالية بياناً بمناسبة صدور الميزانية اوضحت فيه مخصصات القطاعات بالمليار كالتالي:

التعليم والتدريب والقوى العاملة 191،الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 104، الخدمات البلدية 21، القطاع الأمني والعسكري 213، التجهيزات الأساسية والنقل 23، الموارد الاقتصادية 78، الإدارة العامة 23، مخصص دعم الميزانية العامة 183. المجموع 840 مليار ريال.