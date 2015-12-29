بالفيديو - أوزيل يمهد انتصارا سهلا لأرسنال من ' خلال مبشرة جبن دون أن يخدشها '

"هو يقدر على تمرير الكرة من خلال مبشرة جبن أن يخدشها".. هكذا وصف النجم الإنجليزي الشهير جاري لينكر ساحر أرسنال ميسوت أوزيل خلال انتصار المدفعجية أمام بورنموث.

أرسنال عاد إلى الطريق الانتصارات من جديد بعدما ضرب شباك ضيفه بورنموث بثنائية مقابل لاشيء.

ثنائية أرسنال مهدها الساحر أوزيل وكعادة المباريات الأخيرة للمدفعجية.

هدف أول عن طريق البرازيلي جابريل بوليستا بعد عرضية من أوزيل في الدقيقة 27.

ثم هدف ثاني رائع عن طريق أوزيل نفسه بعد لمسة من أوليفير جيرو وتسديدة رائعة من ميسوت في مرمى بورنموث والهدف الثاني في الدقيقة 63.

ما فعله أوزيل جعل لينكر يغرد على حسابه الشخصي على تويتر قائلا: "أوزيل يقدر على التمرير خلال مبشرة جبن دون أن يخدشها".

وصنع أوزيل حتى الآن 50% من أهداف أرسنال الـ32 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 39 في الصدارة بشكل مؤقت بانتظار نتيجة مواجهة مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 20 في المركز الـ16.

شاهد أهداف المباراة