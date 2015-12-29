فان جال: الاستقالة؟ لا يوجد أي سبب لها.. شاهدتم كيف قاتل اللاعبون من أجلي

لا ينوي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد الاستقالة من منصبه وذلك على الرغم من تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وكان مانشستر يونايتد قد تعادل سلبيا بدون أهداف مع تشيلسي يوم الاثنين في أولد ترافورد لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ولم ينجح يونايتد في معرفة طريقا للانتصارات في آخر ثماني مباريات خاضها الفريق في كل البطولات ما أدى لانتشار العديد من الأنباء حول احتمالية رحيل المدرب الهولندي.

وتحدث فان جال عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا:"أدائنا كان جيد جدا افتقدنا للحظ العارضة تصدت لنا مرتين وكان لنا ركلتي جزاء أيضا لم يتم احتسابهما".

وأضاف"الكل رأى كيف سيطرنا على المباراة بشكل كامل لكن لم نكن محظوظين في إنهاء الفرص".

وعن تقديمه لاستقالته علق"لماذا علي أن أقدمها؟ رأيتهم كيف قاتل اللاعبون من أجلي لقد قدموا مباراة جيد وحصلنا على تحية الجمهور في النهاية".

وأضاف"أنا لا أشغل بالي أبدا بأمر الاستقالة وأنا أثق في إدارة الفريق".

واستدرك"لكن على الرغم من هذا ففي عالم كرة القدم لا يمكن معرفة أي شيء".

وأكمل"بشكل عام لا يوجد لدي أي سبب مقنع للاستقالة، أعتقد أن وسائل الإعلام هي من تريد مني أن أقدمها".

وأتم"أنا لدي عقد مع مانشستر يونايتد فالسؤال حول استمراري أمر غير مفهوم".