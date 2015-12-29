4 ملامح من قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي ' تألق دي خيا وكورتوا '

تألق حراس المرمى هو أكثر ما كان ملفتا للنظر في قمة الجولة 19 في الدوري الإنجليزي التي أقيمت بين مانشستر يونايتد وتشيلسي يوم الاثنين.

واستضاف مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد منافسه تشيلسي وتعادل الفريقان سلبيا

بدون أهداف.

أرقام في الجول – كلاكيت للمرة الثانية.. السيطرة ليست كل شيء يا يونايتد

ويستعرض FilGoal.com أبرز 4 ملامح بعد نهاية المباراة.

دي خيا وكورتوا

شهدت المباراة تألق كبير لحارسي مرمى الفريقين ديفيد دي خيا وثيبوت كورتوا وكانا أحد الأسباب الرئيسية في نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

فالحارس الإسباني تصدى لفرصة هدف محقق من جون تيري، وأخرى على مرتين إثر تسديدتين من بيدرو وأزبليكويتا.

فيما تألق كورتوا ومنع أندير هيريرا من تسجيل هدفا بعدما تصدى لتصويبته من على خط المرمى.

يونايتد يحتاج لمهاجم

يحتاج مانشستر يونايتد لمهاجم لحل الأزمة التي يعاني منها، فالشياطين الحمر لم يسجلوا أي هدف في أربع مباريات من آخر ثماني مباريات خاضها الفريق في كل البطولات.

كما أن يونايتد لم يسجل هدفا في الشوط الأول في آخر ثماني مباريات خاضها على ملعبه أولد ترافورد وذلك على الرغم من السيطرة على أحداث اللقاء بشكل كبير.

بصمة هيدينك

هذه هي ثاني مباراة يخوضها تشيلسي تحت قيادة مدربه الجديد جوس هيدينك وحتى الآن لم تظهر أي بصمة واضحة للمدرب الهولندي.

فخلال اللقاء الأول له تعادل مع واتفورد بهدفين لكل فريق، وتعادل بعد ذلك مع يونايتد سلبيا بدون أهداف.

وحتى الآن يعتمد تشيلسي على طريقة مدربه السابق جوزيه مورينيو في التكتل الدفاعي وفي وسط الملعب واللعب بمهاجم واحد للاعتماد على المرتدات السريعة فقط.

شنايدرلين

مورجان شنايدرلين لاعب خط وسط مانشستر يونايتد هو أحد أهم ركائز الفريق خلال الموسم الجاري وذلك بعد انضمامه له قادما من ساوثامبتون في الصيف الماضي.

فمعدل هزائم مانشستر يونايتد في ظل وجوده يكون منخفضا للغاية حيث تكون النسبة هي 7.7%.

أما في غياب لاعب خط الوسط الفرنسي فإن نسبة هزائم يونايتد ترتفع لتصل إلى 66.6%.