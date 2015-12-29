مباحث طنطا تكثف جهودها لضبط المتهمات بإلقاء طفل من شباك حمام مستشفى

تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية جهودها لضبط المتهمات الثلاثة بإلقاء طفل حديث الولادة عمره يوما عاريا من حمام الطابق الأول علوى مستشفى طنطا الجامعى وسقوطه أرضا وإصابته بكدمات بالبطن، ثم قمن بالهرب.

الواقعة بدأت ببلاغ تلقاه مأمور قسم أول طنطا من إدارة مستشفى طنطا الجامعى عن بلاغ "هشام.أ.م.ع.ال" 32 سنة عامل مقيم بمنطقه العجيزى أول طنطا، و"رضا.ال.أ.م" 25 سنة ربة منزل مقيمة عزبة العسيلى ناهيا - مركز كرداسة - الجيزة، قرر الأول أنه أثناء تواجده بالمستشفى رفقة أحد أقاربه المحجوز بقسم القلب فوجئ بسقوط طفل حديث الولادة من الطابق الأول علوى على الأرض فقام بعرضه على طبيب الحضانات بالمستشفى، وقررت الثانية حال تواجدها بالمستشفى لزيارة شقيقتها المحجوزة بقسم النساء والتوليد، وأثناء تواجدها بالحمام فوجئت بثلاث سيدات - لا تعرفهن - يطرقن الباب وعقب خروجها دخلت اثنتان منهن الحمام وانتظرت الثالثة بالخارج، وعقب ذلك شاهدت إحداهن من بلكون قسم النساء حال قيامها بإلقاء الطفل من نافذة الحمام فتوجهت إلى الحمام فلم تجد السيدات الثلاثة، وتبين هروبهن من المستشفى، وبسؤال الدكتور "أحمد.هـ.ش" 27 سنة طبيب أطفال بقسم الحضانات بالمستشفى، قرر أنه قام باستقبال الطفل المذكور عارى الجسد والحبل السرى غير مربوط ومصاب بكدمة بالبطن وتم عمل الإسعافات له وربط الحبل السرى ووضعه بقسم الحضانات وتسميته "عماد أشرف عيد".

تحرر المحضر 15027 إدارى قسم أول طنطا لسنة 2015 ووجه اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية السيدات الثلاثة لضبطهن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن.