مصدر أمنى بالمنوفية:عرض جزار الحمير على نيابة السادات لبدء التحقيق معه

أكد مصدر بمديرية أمن المنوفية، أنه سيتم عرض الجزار الذى تم ضبطه أمس من قبل أهالى كفر داود أثناء قيامه بالاشتراك مع 3 أفراد أخرين بذبح أربعة حمير وسلخهم بطريق كفر داوود – الطرانة على رئيس نيابة السادات وذلك لبدء التحقيق معه.

كان اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية ،قد تلقى أخطارا من العميد وحيد الحضرى مأمور مركز السادات، يفيد من تمكن تمكن مباحث مركز السادات بمساعدة أهالى كفر داوود بمركز السادات بمحافظة المنوفية من ضبط أربعة أشخاص أثناء قيامهم بذبح أربعة حمير وسلخهم بطريق كفر داوود – الطرانة حيث فوجئ أحد الأهالى بقيام أربعة أشخاص على بعد 10 أمتار على جنبات الطريق بذبح حمير وسلخ جلودهم، وحال قيام الاهالي بمحاولة القبض عليهم فرو هاربين وتم إلقاء القبض علي أحدهم وفر الاخرين هاربين، وبسؤاله لم يعلل قيامه بفعل تلك الاشياء وتم تحرير محضر بالواقعة وتعيين حراسة على مكان الواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة لإستكمال التحقيقات.

- بالصور.. ضبط جزار أثناء قيامه بذبح 4 حمير بقرية فى المنوفية

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