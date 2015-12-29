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أول قرار من مرتضى منصور عقب تعادل الزمالك.. ' عقوبة قوية '

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أول قرار من مرتضى منصور عقب تعادل الزمالك.. ' عقوبة قوية ' أول قرار من مرتضى منصور عقب تعادل الزمالك.. ' عقوبة قوية '

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إيقاف مستحقات جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم عقب التعادل أمام بتروجيت.

الزمالك تعادل أمام بتروجيت بهدف لكل فريق في الجولة الـ11 من الدوري المصري.

بتروجيت تقدم أولا عن طريق أحمد جعفر قبل أن يعدل معروف يوسف النتيجة من تسديدة قوية.

وفي أول رد فعل من مرتضى منصور قال رئيس الزمالك: "أعلن إيقاف مستحقات ومكافآت كل لاعبي الفريق حتى نهاية الدور الأول من الدوري المصري هذا الموسم".

وأضاف في تصريحات عبر قناة LTC: "لن أعلق على المدرب، المشكلة في اللاعبين ومستاء للغاية من مستوى بعض اللاعبين. يوجد من يحتاج إلى الراحة".

و رفع الزمالك رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع وبتروجيت إلى 11 نقطة في المركز الـ11.

ولعب الزمالك 8 مباريات ويتبقى له 9 مباريات في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري.

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