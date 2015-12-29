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بالفيديو - طرد كوكا أمام بيلينينسيش واستمرار صيامه التهديفي

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بالفيديو - طرد كوكا أمام بيلينينسيش واستمرار صيامه التهديفي بالفيديو - طرد كوكا أمام بيلينينسيش واستمرار صيامه التهديفي

خرج أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا من مباراة فريقه ضد بيلينينسيش مطرودا يوم الاثنين.

وحل بيلينينسيش ضيفا على براجا ضمن مرحلة المجموعات ببطولة كأس دوري البرتغال وخسر 2-1.

وحصل كوكا على بطاقة صفراء في الدقيقة 36، قبل أن يحصل على بطاقة أخرى ويطرد من اللقاء بعد تدخل قوي على حارس بيلينينسيش في الدقيقة 54.

البطاقة الحمراء التي خرج بها كوكا كانت الثانية في اللقاء، بعد الأولى التي خرج بها خواو أموريم لاعب بيلينينسيش في الدقيقة 44.

مهاجم الأهلي السابق لم يسجل مع ناديه للمباراة الـ11 على التوالي.

شاهد لقطة طرد كوكا من هنا

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فيديو اليوم السابع

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