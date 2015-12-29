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بالفيديو.. مرتضى منصور: كلام نهائى شيكابالا يعود للزمالك فى يناير

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بالفيديو.. مرتضى منصور: كلام نهائى شيكابالا يعود للزمالك فى يناير بالفيديو.. مرتضى منصور: كلام نهائى شيكابالا يعود للزمالك فى يناير
أنهى المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، حالة الجدل الواسعة التى دارت مؤخراً حول عودة محمود عبد الرزاق شيكابالا للقلعة البيضاء، أو استمرار اعارته لصفوف الإسماعيلى، مؤكداً أنه أتفق مع العميد محمد أبو السعود رئيس الدراويش على إنهاء عقد اعارة الفهد الأسمر فى شهر يناير المقبل.

أكد مرتضى منصور، أنه اتفق مع رئيس الإسماعيلى، على سداد قيمة القسط المستحق لنادى سبورتنج لشبونة والبالغ 75 ألف دولار، مقابل إنهاء إعارة شيكابالا وعودته للقلعة البيضاء.

أوضح رئيس الزمالك، أن استمرار شيكابالا فى الإسماعيلى بعد رحيل "ميدو" سيكون أمر صعب، خاصة ,انه لاعب "مزاجى"، لافتاً أن عودته إلى بيته ستجدد به الروح وتجعله يبذل قصارى جهده من أجل اثبات نفسه مرة أخرى، موضحاً أن جميع لاعبو الزمالك فرحون بعودة الفهد الأسمر.

وعن التعاقد مع النيجيرى ستانلى صانع ألعاب فريق وادى دجلة، أكد مرتضى منصور أن تحدث مع المهندس ماجد سامى مالك أندية دجلة، ولم يمانع الاستغناء عن اللاعب، إلا أنه تراجع فى التعاقد معه بعد أن اكتشف أن مركز اللاعب ليس مهاجم صريح، وأن الزمالك يمتلك عدد وافر من اللاعبين فى هذا المركز، مؤكداً أنه جار البحث عن مهاجم أفريقى سوبر، بجوار شيكابالا ورمزى خالد.

وعن إعارة محمد إبراهيم لنادى الإتحاد السكندرى، أكد مرتضى منصور أن اللاعب قام بالتحدث مع رئيس نادى الإتحاد، مما يعنى رغبته فى الرحيل، موضحاً أنه لن يتم الوقف فى طريقه وسيتم الموافقة على رحيله.
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>- رئيس الإسماعيلى: لم نوافق على إنهاء إعارة شيكابالا.. وسيشارك فى مران اليوم
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مصر 365

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