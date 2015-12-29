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أبو هشيمة: لدينا وزراء لا يستحقون الاستمرار بمناصبهم بسبب أيديهم المرتعشة

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أبو هشيمة: لدينا وزراء لا يستحقون الاستمرار بمناصبهم بسبب أيديهم المرتعشة أبو هشيمة: لدينا وزراء لا يستحقون الاستمرار بمناصبهم بسبب أيديهم المرتعشة
قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين، فى تقيمه لحكومة شريف إسماعيل، إنه لا يمكن تقييم أداء المجموعات الاقتصادية عموما، ولكن هناك وزراء جيدين، وآخرين متوسطى الأداء، مضيفا: "الأيادى المرتعشة مشكلة، وبعض الوزراء لا يستحقون الاستمرار فى مناصبهم بسبب الخوف وليس لأنهم سيئين..البيروقراطية هتودينا فى داهية".

وأكد "أبو هشيمة" فى حواره مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "السادة المحترمون" المذاع عبر فضائية "on tv"، أن رئيس الوزراء رجل متزن الأداء ومع مجلس النواب سيقدم إنجاز أفضل، مطالباً فى نفس الوقت بتعديلات وزارية.

كما أعرب عن أمله فى استحداث وزارة " الحرب" تضم المجموعة الاقتصادية بقياد نائب اقتصادى لرئيس الوزراء، مرشحاً لذلك محمد العريان أو فاروق العقده.

وأشار إلى أن المستثمرين يواجهون مشكلة فى الحصول على الموفقات، حيث يتطلب الأمر حصول المستثمر على موافقات من 20 هيئة موزعة على 10 وزارات، لافتتاح مصنع جديد.

وأشاد "أبو هشيمة" بالكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، قائلاً: "بيحب اليوم السابع زى ولاده وأكتر شوية "، كما أشاد برجل الأعمال وشريكه محمد بن سحيم آل ثانى، وقال:"مصرى زينا.. وأكتر واحد شفته مخلص خلال السنوات الماضية".

وووجه رسالته لمجلس النواب، قائلاً: " فى بداية عهدكم تحتل المركز الـ 112 من بين 189 دولة فى جذب الاستثمار وعليكم وضع خطة للتقدم إلى الامام"، مؤكداً أن مصر ستصبح أفضل بلد فى الدنيا.


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مصر 365

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