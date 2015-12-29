حبس عقيدى شرطة وموظفين لتورطهم فى اختلاس 131 قطعة سلاح ببنى مزار

أمرت نيابة بنى مزار تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم، المحامى العام لنيابات شمال المنيا، الاثنين، حبس عقيدى شرطة وموظفين بمركز بنى مزار بالمنيا 4 أيام على ذمة التحقيق لتورطهم فى اختلاس131 قطعة سلاح من أحراز مركز الشرطة.

وتبين من التحقيقات أن مركز شرطة بنى مزار، شهد واقعة اختلاس 131 قطعة سلاح عام 2012، وتمكنت وزارة الداخلية من الكشف عن المتهمين، وتبين أن مرتكب الواقعة عقيدا شرطة واثنان من الموظفين، وتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة التى أمرت بحبسهم.

كما أمرت النيابة باستدعاء عقيد شرطة ومساعد شرطة آخرين، لتورطهما فى قضية اختلاس أحراز المركز.

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