بالأسماء..مديرأمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات تشمل مديرالآداب و10رؤساء مباحث

اعتمد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، مساء اليوم الاثنين، حركة تنقلات محدودة بين صفوف ضباط شرطة مديرية الأمن، بهدف تنشيط الأداء الأمنى فى شوارع العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وشملت الحركة التى أجراها اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن أحداث تغيير فى صفوف 10 من رؤساء مباحث أقسام مديرية الأمن، بالإضافة إلى تغيير مدير إدارة مباحث الآداب بالقاهرة.

وجاء فى أولوية الحركة ترقية العميد وائل جبريل لمنصب مدير إدارة مباحث الآداب بالقاهرة، والمقدم ناجى ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، والمقدم علاء خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، والمقدم أحمد حسنى عبد العزيز رئيس مباحث قسم شرطة الساحل.

كما ضمت الحركة المقدم أحمد هدية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، والمقدم مصطفى طه رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية، والمقدم عبد العزيز الحامولى رئيس مباحث قسم روض الفرج، والمقدم أيمن طنطاوى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، والمقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، والمقدم أحمد الطحيوى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، والمقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين.