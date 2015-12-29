أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالأسماء..مديرأمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات تشمل مديرالآداب و10رؤساء مباحث

Google+ Print
بالأسماء..مديرأمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات تشمل مديرالآداب و10رؤساء مباحث بالأسماء..مديرأمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات تشمل مديرالآداب و10رؤساء مباحث
اعتمد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، مساء اليوم الاثنين، حركة تنقلات محدودة بين صفوف ضباط شرطة مديرية الأمن، بهدف تنشيط الأداء الأمنى فى شوارع العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وشملت الحركة التى أجراها اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، عن أحداث تغيير فى صفوف 10 من رؤساء مباحث أقسام مديرية الأمن، بالإضافة إلى تغيير مدير إدارة مباحث الآداب بالقاهرة.

وجاء فى أولوية الحركة ترقية العميد وائل جبريل لمنصب مدير إدارة مباحث الآداب بالقاهرة، والمقدم ناجى ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، والمقدم علاء خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، والمقدم أحمد حسنى عبد العزيز رئيس مباحث قسم شرطة الساحل.

كما ضمت الحركة المقدم أحمد هدية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، والمقدم مصطفى طه رئيس مباحث قسم شرطة الزاوية، والمقدم عبد العزيز الحامولى رئيس مباحث قسم روض الفرج، والمقدم أيمن طنطاوى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان، والمقدم أحمد إبراهيم رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، والمقدم أحمد الطحيوى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، والمقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365