عبور147 سفينة قناة السويس بحمولة 8.2 مليون طن خلال ثلاثة أيام

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت عبور 147 سفينة خلال ثلاثة أيام بداية من السبت وحتى أمس الاثنين، وبلغت الحمولات 8 مليون و200 ألف طن من الاتجاهين، بينما شهدت القناة القديمة من الشمال إلى الجنوب عبور 76 سفينة بحمولة 4 مليون و100 ألف طن، وعبرت القناة الجديدة من الجنوب 71 سفينة بحمولة 4 مليون و100 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت شهد عبور 52 سفينة من الاتجاهين بحمولة 2 مليون و700 طن وعبرت القناه القديمة من الشمال إلى الجنوب 29 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MARCHEN MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا.

كما شهدت القناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال عبور 23 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البريطانية CMA CGM MARCO POLO بحمولة 179 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن المجرى الملاحى للقناة شهد يوم الأحد، عبور47 سفينة بحمولة 3 مليون طن سفن بضائع صب وناقلات بترول من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور22 سفينة بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم مالطا PAIZAM بحمولة 200 ألف طن قادمة من روتردام ومتجهة إلى ماليزيا.

كما عبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و500 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول GENER8 POFEIPOM والتي ترفع علم جزر المارشال بحمولة 159 ألف طن.

وأضافت التقارير الملاحية، أن قناة السويس شهدت أمس الاثنين، عبور 48 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين وإن قافلة الشمال شهدت عبور25 سفينة بحمولة مليون و 100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ألمانيا ESSEL EHPRESS بحمولة 147 ألف طن قادم من إنجلترا ومتجهة إلى الإمارات.

كما عبرت23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC 0SCAR بحمولة 196 ألف طن.

عبور 48 سفينة قناة السويس بحمولة 2 مليون و500 ألف طن بضائع