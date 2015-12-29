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أهم أقنعة الطماطم لبشرة نظيفة

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الإثنين 28-12-2015 14:49

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من فيتامين (أ) والريتين، الذي يعمل كمقشّر طبيعي للبشرة، ويساعد على الحدّ من ظهور الخطوط الدقيقة. كذلك تحتوي الطماطم على الفيتامينات: A، C و K، التي يمكن أن تساعد على علاج حبّ الشباب، في وقت يُساعد الليكونين، في داخل الطماطم، على حماية وشفاء بشرتك من أشعة الشمس الضارة؛ لذا، تعتبر الطماطم من أفضل الأطعمة لنضارة وحماية بشرتك.
فهل تتلذذين بالطماطم؟! أعتقد أنك أنت وبشرتك ستفعلين ذلك بواسطة 4 أقنعة من الطماطم المفيدة لنضارة بشرتك:

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1.قناع الطماطم والزبادي: امزجي ثمرة طماطم مهروسة بملعقتين من الزبادي، وضعي المزيج على بشرتك لربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ؛ فهذا القناع رائع للتخلص من تهيّجات واحمرار البشرة.
2.قناع الطماطم والعسل: اخلطي ملعقتين من عصير الطماطم بملعقة من العسل، وضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لربع ساعة، ثم اشطفي بشرتك بالماء الدافئ، وستحصلين على بشرة نضرة ومشرقة في الحال.
3.قناع الطماطم للتخلص من الرؤوس السوداء: قومي بتمرير ثمرة من الطماطم على بشرتك مع التركيز على أمكنة الرؤوس السوداء، ثمّ اتركيها قليلًا، قبل أن تشطفي بشرتك بالماء الفاتر، ثم رطّبيها بالمرطّب الخاص بك.
4.قناع الطماطم والزبدة: امزجي ملعقتين من عصير الطماطم بـ 4 ملاعق من الزبدة. ضعي الخليط على بشرتك، واتركيه لنصف ساعة، ثمّ اشطفي بشرتك بالماء الفاتر. قومي باستخدام هذا القناع بعد التعرّض لأشعة الشمس للتخلّص من حروق الشمس.

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