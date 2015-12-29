جاريد ليتو: الوجه الجديد لعطر Gucci GUILTY

اختير الممثل والموسيقي والمبدع الرائد جاريد ليتو، من قبل المخرج الإبداعي في غوتشي إليساندرو ميشيل، ليصبح الوجه الجديد لعطر Gucci GUILTY. وسيكون ليتو نجم حملة التصوير الخاصة بالعطر الجديد في فينيسيا، إيطاليا، تحت إشراف المخرج ميشيل.

ويذكر أن ليتو يحمل جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم ’تكساس بايرز كلوب‘ (2013). وهو أيضاً المغنِّ الرئيسي وكاتب أغاني تميّز في العديد من أعمال فرقة ’ثيرتي سيكندز تو مارس‘ التي حققت مبيعات متميزة.

وفي أغسطس 2016، سيطل جاريد ليتو في بطولة الفيلم المنتظر لوارنر برذرز ’سويسايد سكواد‘، الذي تعود من خلاله شخصية الجوكر الأسطورية إلى شاشات السينما.