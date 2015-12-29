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بالفيديو: خطوات تطبيق أحمر شفاه جريء للسهرة

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الإثنين 28-12-2015 17:51

تعتبر الألوان الداكنة نموذجية لفصلي الخريف والشتاء، سواء كنا نتحدث عن الملابس، تصاميم الأظافر أو المكياج. وعندما يتعلق الأمر بالمكياج فليس هناك وسيلة أفضل من أحمر الشفاه لإضافة الظلال المظلمة. نعم، إنها صيحة الشفاه الداكنة. هناك العديد من الظلال الداكنة التي يمكنك استخدامها، بما في ذلك الأحمر، الأرجواني، البني والأسود. لا داعي للقلق، فأحمر الشفاه الداكن يبدو مثالياً على جميع ألوان البشرة، كما أن أسنانك ستبدو أكثر بياضاً. باختيارك لهذه الألوان الداكنة، عليك تحديد عينيك بالكحل الأسود للإطلالة اليومية. وللإطلالة المسائية، طبّقي مكياج العيون الدخانية.

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كيف تختارين أحمر الشفاه الداكن المناسب لك؟

اللون البنفسجي أو الأرجواني الداكن:إنها ألوان سهلة التطبيق بالنسبة للمستخدمات المبتدئات، إضافة إلى أنها تحتاج إلى جرأة أقل من الألوان الداكنة الأخرى. إذا كنت من صاحبات البشرة المعتدلة، ننصحك ألا تستخدمي الظلال القوية جداً بعكس صاحبات البشرة الداكنة اللواتي يستطعن التميز أكثر بالألوان الجريئة.


اللون البني الداكن: يرمز إلى التسعينات حيث كانت الكلاسيكية عنوان الجمال. إذا كنت تريدين تطبيق هذا اللون، ننصحك بتحديد حاجبيك جيداً واعتماد البودرة البرونزية لتسليط الضوء على وجنتيك.


اللون الأسود:عليك امتلاك الجرأة الكافية لوضع هذا اللون. واحرصي على تطبيقه بدقة، كما يجب أن يقترن ذلك مع وجه خال من المكياج، ما سيجعل هذه الشفاه السوداء خاصة ومميزة جداً. إنها تماماً مثل ارتداء الماس، فأنت لن تحتاجي أي شيء آخر.


تابعي هذا الفيديو واكتشفي أجدد طريقة لمزج لونين من أحمر الشفاه الداكن (الأسود والأحمر) للحصول على شفاه جريئة من آخر صيحات الجمال المناسبة للسهرات.

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