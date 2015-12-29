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عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي

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عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، في مكتبه بديوان عام الوزارة أمس، منجي حامدي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي رئيس بعثة «المينوسما»، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والإنمائية، والمساعدات المقدمة للدول والشعوب لمواجهة مختلف الظروف القاسية، وخاصة الناتجة عن الحروب والصراعات. كما جرى استعراض التطورات في جمهورية مالي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

يذكر أن «المينوسما» هي بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية مالي، وأنشئت في 25 إبريل 2013 لحفظ السلام في مالي.

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