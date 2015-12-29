حاكم الشارقة يستجيب لنداء مواطنة ويوجه بحل جميع مشكلاتها

استجاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لطلبات المواطنة (أم علي)، التي عرضت شكواها على برنامج «الخط المباشر» أمس الأول، حيث وجه سموه المسؤولين بحل المشكلات التي عرضتها كافة، والعمل على تعيين ولدها بالحرس الأميري في الشارقة، بالإضافة إلى علاجها في أفضل المستشفيات العالمية.

وجاء في بداية الرسالة، التي وجهها صاحب السمو حاكم الشارقة، عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة، أن على المسؤولين المعنيين «إجراء الترتيبات التالية للسيدة (أم علي)»، ومن هؤلاء المسؤولين، راشد الشيخ رئيس الديوان الأميري في الشارقة، حيث يرتب سفر وعلاج «أم علي»، حسب رغبتها، خارج الدولة، كما وجه سموه، المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، بأنه «يرتب بناء مسكن خاص لأم علي وأولادها بصفة خاصة»، أما المستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية في مكتب سمو حاكم الشارقة وعضو لجنة معالجة ديون مواطني الإمارة، فكان التوجيه له بأن «يرتب معالجة مديونية ابن السيدة أم علي»، وكان التوجيه الرابع إلى جاسم بن محمد الخيال قائد الحرس الأميري بالشارقة بأن «يرتب وظيفة لابن السيدة أم علي، والسعي لاستخراج شهادة حسن سير وسلوك بالحرس الأميري، وتكون الوظيفة تناسب وضعه الصحي»، واختتم سموه رسالته بكلمة جاء فيها «ومني جزيل الشكر لكل من سعى ورتب راحة بال أم علي».

وكانت «أم علي» تقدمت بشكواها أمس الأول، عبر برنامج «الخط المباشر» مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري مدير الإذاعة، الذي قام بقراءة الرسالة التي أرسلها صاحب السمو حاكم الشارقة بخط يده، وذلك بسبب ابنها السجين في قضية دين، وتم إطلاق سراحه بتوجيهات من صاحب السمو حاكم الشارقة، إلا أنه لم تتم تسوية دينه بعد، وطالبت خلال شكواها بأن يحصل ابنها على شهادة حسن سير وسلوك، ليحصل على وظيفة تساعده على سداد ديونه، بالإضافة إلى أنها في حاجة إلى العلاج، ولم يجدد علاجها في الخارج، ناهيك عن أن المنزل الذي تعيش فيه قديم ومتهالك، حيث إن عمره يزيد على 34 عاماً.