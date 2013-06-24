هولاند: فرنسا ترغب فى زيادة المساعدات للاجئين السوريين بالأردن

أعلن الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند أمس الأحد، فى عمان، العزم على زيادة المساعدة التى تقدمها فرنسا إلى الأردن لمساعدته فى التعامل مع ملف اللاجئين السوريين الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف.

وصرح هولاند للصحافيين فى مستهل عشاء عمل مع الملك عبد الله الثانى بعد اجتماع منفرد جمعهما "نقدر المساعدة التى يقدمها الأردن لاستقبال اللاجئين".

وأضاف "علينا أن نبذل ما فى وسعنا من أجل أن نزيد أكثر المساعدة التى نقدمها إليكم، علما أنها كبيرة إذ أن المساعدة الإنسانية الفرنسية تبلغ مئة مليون يورو".

وتابع هولاند "آمل فى أن تنسق كل البلدان فى ما بينها لتكون فاعلة فعلاً فى استقبال اللاجئين".

وخلال مؤتمر صحفى قال الرئيس الفرنسى إنه "إلى مبلغ المئة مليون يورو" المخصصة للأردن "سنزيد 50 مليون يورو للاجئين فى شمال البلاد"، إضافة إلى "35 مليون يورو للاجئين فى المنطقة".

وشدد هولاند على أن وجود "500 ألف لاجئ مسجلين فى الأردن ومئات الآلاف مثلهم فى لبنان" يخلق وضعاً "لوجستيا يرخى بثقله على مالية البلدين".

وأكد الرئيس الفرنسى أن بلاده تساعد السوريين عن طريق تزويدهم بمساعدات غذائية تصلهم عبر الحدود التركية، مضيفاً أنه "فى الأيام الأخيرة أرسلنا 16 طناً من المواد".