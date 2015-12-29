مجموعة "ديفا" من "بولغاري" تعكس الأنوثة الإيطالية

تقدّم علامة "بولغاري" Bulgari في مجموعة مجوهراتها التي تحمل اسم "ديفا" Diva تصاميم ناعمة وفاخرة تعكس أنوثة الأمر بلمسات إيطالية عريقة. وقد تمّ إثراء مجموعة "ديفا" Diva عبر 26 ابتكار جديد بكافة ألوان قوس قزح الأحجار الكريمة. محفورة مثل حجر كريم ضمن أوجه جديدة مشرقة لروح "ديفا" Diva، تقوم المجموعة بعكس الأساليب والمزاجات والصفات المختلفة للمرأة. وبدرجاتها الساحرة الجديدة، تأتي مجوهراتها ساحرة مع خطوط مرهفة تذكّر بمظهر أنثوي.

إليك بعض القطع من مجموعة "ديفا" Diva من "بولغاري" Bulgari