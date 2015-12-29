مشروب الكمون بالليمون يحرق الدهون ويقوى المناعة ويحمى المعدة

المشروبات الطبيعية والعشبية، أفضل بديل للمشروبات المليئة بالكافيين كالشاى والقهوة والنسكافية والتى اعتاد البعض شربها بشكل يومى، الكمون والليمون خليط رائع مفيد للصحة، وله فوائد كبيرة فى حرق الدهون والحفاظ على الصحة.

الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أوضحت خلال حديثها أن المشروبات الطبيعية أفضل الحلول الآمنة للتخلص من الوزن الزائد وحرق الدهون بطرق طبيعية، فهى لا تغير من كيمياء الجسم، ولا تضر بالكلى أو الأمعاء كبعض عقاقير التخسيس الدوائية، والتى لها الكثير من الأعراض الجانبية على المدى البعيد، فى حين تساعد المشروبات على إذابة دهون وترهلات الجسم المتراكمة عن طريق الامتصاص عبر المعدة.

وتابعت الدكتورة صفاء عمر حديثها، مؤكدة أن مشروب الكمون بالليمون من أهم المشروبات الطبيعية التى تعمل على تحسين القدرة على الحرق بالجسم بشكل يومى، كذلك تمكن من تهدئة المعدة وتخليصها من الغازات، فالكمون به مكونات هاضمة للطعام، وتحفز الامتصاص الجيد له، كما يحتوى الليمون على فيتامين سى الذى يعزز مناعة الجسم، وتقوية دفاعات الجسم ضد الأمراض.

وأوضحت أخصائية السمنة والنحافة أن هذا المشروب مفيد للغاية فى تعزيز نضارة الجلد والبشرة والتخلص من التجاعيد، لأنه يحتوى على مضادات لأكسدة بنسب عالية، ما يحافظ على الجسم من أمراض الشيخوخة، وكذلك العجز والوهن المبكر، وبديل جيد للمشروبات غير الصحية، كما أنه يحسن من عملية "الأيض" أو التمثيل الغذائى فى الجسم ومعادلة العناصر فيه.