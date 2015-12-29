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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30

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برج الثور حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30 برج الثور حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30

برج الثور على الصعيد المهنى:


>تقوم بعملك على أفضل ما يمكن من مميزات برج الثور أنهم يقومون بأعمالهم على أفضل ما يمكن، لديك رؤية جيدة فى الإدارة يحسدك عليها كل من حولك ولذلك ستترقى فى الوظائف فأنت قادر على قيادة فريق عمل بنجاح، استمتع بهذه القدرات الجميلة وسر للأمام.

برج الثور على الصعيد العاطفى:


>أنت من المحظوظين فى الحب، يبادلك الشريك الأحاسيس نفس درجة الحب ويسعى لإرضائك دائما يحاول أن يعيش معك حياة مختلفة مملؤة بالحيوية والحب حاول أن تتبادل معه نفس المشاعر حتى تظل حياتكم مفعمة بالحب والدفء.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>تحاول دائما أن تحافظ على صحتك ضد الأمراض، تسعى للممارسة الرياضة بانتظام، تقلل من أكلك تتناول وجبات صحية، فأنت تعرف أن الاستثمار فى الصحة من الأمور التى سنرى أثرها على جميع مراحل العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>الأبراج تحمل لك كثيرا من الأخبر السارة حاول أن تكون على قدر من المسئولية التى ستلقى على عاتقك فى القريب، فأنت على موعد لتحقيق حلم كبير سعيت لتحقيقه لفترة كبيرة وأتى موعد الوصول إلى نقطة التنفيذ.

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مصر 365

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