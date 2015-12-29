حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/12/30



>حظك اليوم لبرج الجدى:

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهنى:

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

>تحاول أن تكون قائدا فى مجال عملك ولكن الظروف لا تسمح لك بذلك، شخصيتك لا تستطيع أن تكون قائد ولكنك قادر على تنفيذ التعليمات بدقة شديدة فتكون عنصرا مهما فى قطار العمل، لا تستضعف موقفك فأنت ذو أهمية كبيرة فى مجال عملك ويحترمك كل من حولك.>بدأت الحياة بينك وبين الشريك بالهدوء والاستقرار حاول أن تسغل هذه الفترة من حياتكم لتكون فترة سعيدة تحمس باقى الأيام بالذكريات الجميلة، لا تتردد بتقديم هدية للحبيب بمناسبة العام الجديد.>تحمل لك الأبراج كثير من الأخبار الجيدة، فأنت من الاشخاص التى تستحق كل خير فقد سعيت كثيرا لتحقيق أحلامك وهاهى اليوم بين يدك تتحقق، حاول استثمار هذا النجاح بالسير فى نفس الطريق فدائما النجاح ليس نهاية المطاف ولكن الحفاظ على النجاح هو الأيقونة التى يجب الحفاظ عليها.