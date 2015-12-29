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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/12/30

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حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/12/30 حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/12/30

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>على الصعيد المهنى:


>تواجه مشاكل قد تؤثر على مستقبلك المهنى، حيث يتم تقييم أدائك فى العمل بدقة أكثر من المعتاد، فلا تتردد كثيراً، وإنما تخلص من المشكلات المزعجة قبل أن تتضخم، وبذلك تستطيع أن تحقق كل ما ترغب فيه بدون مشكلات أو إزعاج.

على الصعيد العاطفى:


>أنت تعيش فى قصة حب وعشق مع شريك حياتك، كما أن المشاكل بينكما بدأت فى التلاشى تماماً، وتستمر علاقات الود والحب بينكما، حافظ على شريكك الذى يحبك بكل قوة وتمسك به وابتعد عن كل ما يسبب المشكلات بينكما.

على الصعيد الصحى:


>حافظ على صحتك هذه الأيام وابتعد عن كل ما يسبب المشاكل الصحية، فمثلاً ابتعد عن العصبية المفرطة والمشاكل اللامتناهية فى العمل وتذكر أن الصحة أبقى وأدوم لك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>تمر ببعض المراحل الصعبة فى حياتك التى يجب أن تواجهها بكل قوة وشجاعة، وأنت قادر على أن تواجه هذه المشكلات بكل قوة وجرأة لأنك تمتلك الشجاعة والثقة بالنفس اللازمة لذلك.

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مصر 365

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