برج الحمل حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30

برج الحمل على الصعيد المهنى:

>مواليد برح الحمل يتسمون بالإخلاص يظهر ذلك فى مجال العمل مما يجعله محل ثقة من الآخرين، الزملاء يسعون لأخذ رأيك فى أعمالهم فهم يعرفون مقدار خبرتك وعلمك فى مجال العمل، شعبيتك فى العمل تجعلك متقدم فى المناصب، لا تتخلى عن هذه السمات الرائعة. برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>يلوح فى الأفاق حب جديد افتح الباب للحب فهو يأتى مرة ولا يتكرر لا تضيع الفرصة فقد تندم عليها، لا تقف على أعتاب الماضى لأن الحاضر أمام عينك، يحاول لفت نظرك بكثير من الاهتمام والحنان على الدوام. برج لحمل على الصعيد الصحى:

>حاول أن تهتم بصحتك قليلا فقد انقذت العناية الإلهية من مشاكل كثيرة كادت أن تسبب لك كثيرا من المشاكل انظر إلى صحتك وكن على يقين أنها تستحق العناية والرعاية فيهى رأس مالك الحقيقى فى الحياة. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أيام وينتهى عام ويبدأ آخر، الجميع يعرف أن الحظ لم يكن صديقك فى الأيام السابقة لا تحزن وكن على يقين أن القادم سيكون أفضل وهذا ما تقوله الأبراج لك.

شبكةعيونالإخبارية

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