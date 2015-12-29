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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30


> على الجانب المهنى:


>على الجانب المهنى هناك أجواء هادئة فى العمل فى الفترة الأخيرة بشكل عام، مما قد يساعدك على إنجاز العمل المطلوب منك دون قلق، مما يجعلك قادرا على إنجاز العديد من الأعمال التى فى قائمة المهام.

برج الحوت على الجانب العاطفى:


>اليوم سيكون هناك لقاء جيد يجمع بالشريك، فحاول أن تهتم بكل التفاصيل التى قد يكون لها تـأثير إيجابى فيما بعد، فحاول التقرب منه والبعد عن أجواء المشكلات.

على الجانب الصحى:


>ينصحك الأطباء أن تهتم بعدد ساعات النوم لأنها طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط النفسية والعصبية، التى قد يكون لها تأثير سىء عليك فيما بعد.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>يتوقع علماء الفلك أن الأوضاع فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كنت تتوقع، فالأجواء فى صالحك بنسبة كبيرة، ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو مكافأة مالية من رئيسك فى العمل.

 

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مصر 365

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