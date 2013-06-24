كوريا الجنوبية والسعودية تتفقان على تعزيز التعاون النووى

عقدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية اجتماعا على المستوى الوزارى مع السعودية اليوم الاثنين من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون فى القطاع النووى بين البلدين.

وشارك فى الاجتماع وزير الصناعة الكورى يون سانغ جيك ورئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية هاشم بن عبد الله يمانى.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن يون تأكيده فى كلمته الافتتاحية على أن العديد من تقنيات كوريا الجنوبية وخبراتها فى الطاقة النووية من شأنها أن تساهم فى تنفيذ مشاريع سعودية خاصة بالطاقة النووية.

وتسعى السعودية لإنشاء محطة نووية بسعة 6. 17 جيجا وات (10- 16 مفاعلا) حتى عام 2032 بهدف تنويع المصادر الطاقة حيث إنها تعتمد على النفط والغاز بنسبة 100 فى المائة حاليا.