برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

برج الدلو على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>اليوم مناسب لتغيير نمط وأسلوب حياتك فى العمل، خاصة مع زملائك، فالوقت مناسب لتنفيذ مشاريع جماعية، حتى يتم تقديرك من القلب من قبل زملائك، ويجب أن تعلم أنك تتميظز بشكل واضح فى الأعمال الجماعية وفى العمل ضمن فريق.>تعيش فى حالة من التناغم بينك وبين شريك حياتك هذه الأيام، فتجد أن الأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد، وأنت شخص مهم فى حياة الكثير من الأشخاص، لذا سوف يوفر لك ذلك أفضل فرصة للحصول على صداقات أعمق أو اكتشاف حب حياتك.>تواجه مشكلة صحية هذه الأيام بسبب برودة الجو الشديدة وأمراض الشتاء، لذا يجب أن تحافظ على صحتك فى مواجهة هذه الأمراض وأن تعلم أن الوقاية خير من العلاج.>يرى علماء الفلك والأبراج أن يومك سيكون رائعاً على مستوى العمل وعلى المستوى العاطفى وسوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك فى الأهداف ويمكنهم المضى قدمًا كفريق.