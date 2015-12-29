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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30

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>على الصعيد المهنى:


>اليوم مناسب لتغيير نمط وأسلوب حياتك فى العمل، خاصة مع زملائك، فالوقت مناسب لتنفيذ مشاريع جماعية، حتى يتم تقديرك من القلب من قبل زملائك، ويجب أن تعلم أنك تتميظز بشكل واضح فى الأعمال الجماعية وفى العمل ضمن فريق.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:


>تعيش فى حالة من التناغم بينك وبين شريك حياتك هذه الأيام، فتجد أن الأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد، وأنت شخص مهم فى حياة الكثير من الأشخاص، لذا سوف يوفر لك ذلك أفضل فرصة للحصول على صداقات أعمق أو اكتشاف حب حياتك.

برج الدلو على الصعيد الصحى:


>تواجه مشكلة صحية هذه الأيام بسبب برودة الجو الشديدة وأمراض الشتاء، لذا يجب أن تحافظ على صحتك فى مواجهة هذه الأمراض وأن تعلم أن الوقاية خير من العلاج.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>يرى علماء الفلك والأبراج أن يومك سيكون رائعاً على مستوى العمل وعلى المستوى العاطفى وسوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك فى الأهداف ويمكنهم المضى قدمًا كفريق.

 

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مصر 365

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