برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30

برج السرطان على الصعيد العاطفى:

برج السرطان على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>احذر من الانطباعات الخاطئة التى تقدمها عن نفسك لزملاء العمل، ورغم أنك تمر بمرحلة صعبة إلا أنك يجب أن تكون متواضعاً ولا تثق فى نفسك ثقة مبالغ فيها، وحاول ألا تكسر رأسك فى الحائط.>قد يتعامل معك شريك حياتك بأسلوب مستفز، لذا يجب أن تظل محتفظاً بهدوئك وتبتعد عن كل ما يسبب المشاكل، فشريك حياتك يمر بمرحلة صعبة هذه الأيام لذا يجب أن تتحمله وتبتعد عن كل ما يسبب لك المشاكل والتوتر والقلق، وحاول أن تكون أكثر تواضعاً فى حياتك الخاصة.>تواجه مشكلة صحية لدى أحد أقاربك، مما يؤثر على حالتك النفسية، حيث تشعر بالإستياء من الحالة السيئة التى يمر بها أحد أفراد عائلتك، لذا يجب أن تكون أكثر تماسكاً وثقة بنفسك وتبتعد عن كل أسباب الإزعاج والقلق.>يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم تمر بحالة من التأرجح بين الحماس والشجاعة وبين فتور العزيمة والملل من حياتك، لذا حاول أن تجدد من أسلوب حياتك وتبتعد عم كل مايسبب المشاكل، خاصة العصبية المفرطة والمبالغ فيها.