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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2015/12/30

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حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2015/12/30 حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2015/12/30

لبرج العذراء:
>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:


>من عيوب مواليد أنهم منغمرون فى أعمالهم بطريقة أكثر من اللازم، ينسون فى رحلة العمل كثيرا من الأمور الهامة التى قد تؤثر على حياتهم، فهم يرون أن النجاح يقدر بالمال والأعمال ولهذا يكون لهم شأن كبير فى المجال العملى.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:


>تتعرض لمشاكل مع الحبيب فهو يرى أنه صبر كثيرا على إهمالك له ومع ذلك لا يوجد تقدير من جانبكن فقد حاول كثيرا أن يلفت انتباهك إلى أعمالك ولكن لا جدوى، إذا كنت تحاول أن تستعيد الحياة بينكم حاول إعطاء الحبيب قليلا من الوقت والعناية فالحب أفعال وليس مجرد أقوال.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:


>أنت مهمل فى صحتك وهذا ما يجعل وعكات الصحية متكررة حاول أن تتخلص من إهمالك سريعا بالحفاظ على صحتك وتحسب المخاطر، لا ترى الدنيا بلا حسابات فأنت تعلم أن الصحة الجيدة تأتى بالمثابرة والعمل على ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>تحمل لك الأبراج مجموعة من الأخبار المتناقضة أنت على موعد للنجاح والترقى فى عملك وستجنى فى الأيام القادمة أموالا كثيرة وهذا لأنك نشيط ومثابر فى عملك، لكن على المستوى العاطفى ستكون هناك إخفاقات كثيرة فى الحياة بينك وبين الشريك حاول أن تتعرف على عيوبك فى هذا المجال لتعديلها.

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مصر 365

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