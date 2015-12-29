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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30

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برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30 برج العقرب حظك اليوم الأربعاء 2015/12/30

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>على الصعيد المهنى:


>اليوم هو أنسب يوم للعمل الجماعى والعمل وسط فريق، حيث تحقق نجاحاً كبيراً اليوم فى عملك، ويحبك زملاء العمل، لأسلوبك الجيد فى التواصل معهم وللدقة والتنظيم والآلية التى تعمل بها، لذا فأنت اليوم فى أفضل أيامك على مستوى الحياة المهنية.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:


>اليوم أيضاً من أفضل الأيام لك على الصعيد العاطفى، حيث تخرج مع شريك حياتك فى رحلة نيلية وتستمتعا بوقتكما سوياً وبأقل التكاليف، كما أن اليوم مناسب لإعادة التواصل مع أفراد عائلتك.

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>حالتك الصحية جيدة، ولكن يجب أن تهتم بصحتك لتحافظ عليها، فالوقاية خير من العلاج، وتجنب الضغوط النفسية والعصبية التى قد تؤثر على صحتك النفسية والجسمانية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تشعر براحة تامة فى الأمور التى تقوم بها، لذا يجب أن تستغل هذه الفرصة للتواصل مع أصدقاء جدد وفتح مجالات جديدة للتواصل.

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مصر 365

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