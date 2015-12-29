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برج القوس حظك ليوم الأربعاء 30/12/2015

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برج القوس حظك ليوم الأربعاء 30/12/2015 برج القوس حظك ليوم الأربعاء 30/12/2015

برج القوس على الجانب المهنى..


>على الرغم من وقوع كثير من الأحداث السيئة حولك إلا أنها لا تؤثر على أدائك فى المهام المطلوبة منك يومياً، فأنت من الأشخاص الذين يحاولون تقديم أفضل ما لديهم، كما أنهم مخلصون فى العمل بدرجة كبيرة، فهذا سيساعدك فى السيطرة على الكثير من الظروف السيئة.

برج القوس على الصعيد العاطفى:


>حاول أن تتفادى اتخاذ قرارات أساسية سريعة فى حياتك العاطفية دون تفكير لأن هذا سيكون له تأثير سىء على حياتك فيما بعد، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.
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>على الصعيد الصحى:


>مع قدوم الشتاء هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الوزن، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول أن تسيطر على نفسك سريعاً.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>تحتاج إلى الإطلاع على العالم المحيط بك شكل أكبر، فمجال عملك يتطلب منك أن تبذل وقتا ومجهودا أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل حال، فمن الضرورى أن لا تغفل هذا الجانب.

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مصر 365

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