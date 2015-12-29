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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/12/30

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حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/12/30 حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 2015/12/30

لبرج الميزان:
>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:


>لا يكل ولا يمل حتى يصل إلى أهدافه هذا هو أكثر مايميز مواليد برج الميزان، ينظر إلى الحياة على أنها صفقة ويجب أن تكون رابحة، لا يتأثر بالمشاكل ويسعى لتحقيق حلمة على الدوام، ودائما هو مدير ناجح.

حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:


>الميزان برج غير منتصر عاطفيا، يعطى ولا يجد قيمة لما يعطيه سوف مزيد من الوجع دائما أصحاب برج الميزان غير ناجحين فى العلاقات العاطفية ولا يعرفون الاستفادة من أخطائهم لتجنبها فى المستقبل.

حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:


>أنت من المحظوظين فى الحياة الصحية فدائما يمنحك الله العناية الإلهية ضد المشاكل الصحية، كن على حذر من الأمراض فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، حاول أن تجرى بعض الفحوصات فى الأيام القادمة حتى تطمئن على صحتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:


>فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبا ولكن ترسل أخبارا سعيدة وأمنيات عند تحققها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائما إلى المصاف الأولى.

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مصر 365

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