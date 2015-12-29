توقعات علماء الفلك لأبراج يوم الأربعاء 2015/12/30

برج الأسد حظك اليوم

>على الصعيد المهنى:

برج الثور حظك اليوم

>اليوم تواجه مشكلة فى العمل، حيث سوف ينتقد عملك بطريقة قاسية، لذا يجب التوصل إلى خطة شاملة لاجتياز اليوم والانتهاء من مهامك، لذا لا تقيد نفسك فى خطط لا تستطيع تنفيذها، حاول أن تحقق خططك وتنفذها.>برج الأسد على الصعيد العاطفى:>تواجه بعض المشكلات غير المتوقعة مع شريك حياتك، لذا يجب أن تواجه هذه المشكلات، كما أن الأمور لا تسير بشكل جيد فى حياتك الخاصة، تواجه مجموعة من القرارات الصعبة فى حياتك حاول أن تكون أكثر حكمة لمواجهة هذه القرارات والمشاكل الصعبة.>برج الأسد على الصعيد الصحى:>حالتك الصحية جيدة هذه الأيام، ولكن هذا الأمر يعنى أنك يجب أن تحافظ على صحتك وتبتعد عن كل ما يسبب لك المرض أو أعراض الخطر، خاصة أنك تضع نفسك فى دائرة الخطر، لذا يجب أن تعلم أن الوقاية خير من العلاج.>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:>يرى علماء الفلك والأبراج أنك يجب أن تغير موقفك فى الحياة بعد أن خانتك سلوكياتك وتقاليدك فى الحياة، وحاول الابتعاد قليلاً عن المبادئ التى تسبب لك المشاكل هذه الأيام.>برج الثور على الصعيد المهنى:>تقوم بعملك على أفضل ما يمكن من مميزات برج الثور أنهم يقومون بأعمالهم على أفضل ما يمكن، لديك رؤية جيدة فى الإدارة يحسدك عليها كل من حولك ولذلك ستترقى فى الوظائف فأنت قادر على قيادة فريق عمل بنجاح، استمتع بهذه القدرات الجميلة وسر للأمام.>برج الثور على الصعيد العاطفى:>أنت من المحظوظين فى الحب، يبادلك الشريك الأحاسيس نفس درجة الحب ويسعى لإرضائك دائما يحاول أن يعيش معك حياة مختلفة مملؤة بالحيوية والحب حاول أن تتبادل معه نفس المشاعر حتى تظل حياتكم مفعمة بالحب والدفء.>برج الثور على الصعيد الصحى:>تحاول دائما أن تحافظ على صحتك ضد الأمراض، تسعى للممارسة الرياضة بانتظام، تقلل من أكلك تتناول وجبات صحية، فأنت تعرف أن الاستثمار فى الصحة من الأمور التى سنرى أثرها على جميع مراحل العمل.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>الأبراج تحمل لك كثيرا من الأخبر السارة حاول أن تكون على قدر من المسئولية التى ستلقى على عاتقك فى القريب، فأنت على موعد لتحقيق حلم كبير سعيت لتحقيقه لفترة كبيرة وأتى موعد الوصول إلى نقطة التنفيذ.

حظك اليوم برج الجدى

حظك اليوم لبرج الجدى:

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهنى:

>تحاول أن تكون قائدا فى مجال عملك ولكن الظروف لا تسمح لك بذلك، شخصيتك لا تستطيع أن تكون قائد ولكنك قادر على تنفيذ التعليمات بدقة شديدة فتكون عنصرا مهما فى قطار العمل، لا تستضعف موقفك فأنت ذو أهمية كبيرة فى مجال عملك ويحترمك كل من حولك.

>حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

>بدأت الحياة بينك وبين الشريك بالهدوء والاستقرار حاول أن تسغل هذه الفترة من حياتكم لتكون فترة سعيدة تحمس باقى الأيام بالذكريات الجميلة، لا تتردد بتقديم هدية للحبيب بمناسبة العام الجديد.

>حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:

>تحمل لك الأبراج كثير من الأخبار الجيدة، فأنت من الاشخاص التى تستحق كل خير فقد سعيت كثيرا لتحقيق أحلامك وهاهى اليوم بين يدك تتحقق، حاول استثمار هذا النجاح بالسير فى نفس الطريق فدائما النجاح ليس نهاية المطاف ولكن الحفاظ على النجاح هو الأيقونة التى يجب الحفاظ عليها.

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>حظك اليوم برج الجوزاء

برج الحمل حظك اليوم

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>برج الجوزاء حظك اليوم:>على الصعيد المهنى:>تواجه مشاكل قد تؤثر على مستقبلك المهنى، حيث يتم تقييم أدائك فى العمل بدقة أكثر من المعتاد، فلا تتردد كثيراً، وإنما تخلص من المشكلات المزعجة قبل أن تتضخم، وبذلك تستطيع أن تحقق كل ما ترغب فيه بدون مشكلات أو إزعاج.>على الصعيد العاطفى:>أنت تعيش فى قصة حب وعشق مع شريك حياتك، كما أن المشاكل بينكما بدأت فى التلاشى تماماً، وتستمر علاقات الود والحب بينكما، حافظ على شريكك الذى يحبك بكل قوة وتمسك به وابتعد عن كل ما يسبب المشكلات بينكما.>على الصعيد الصحى:>حافظ على صحتك هذه الأيام وابتعد عن كل ما يسبب المشاكل الصحية، فمثلاً ابتعد عن العصبية المفرطة والمشاكل اللامتناهية فى العمل وتذكر أن الصحة أبقى وأدوم لك.>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:>تمر ببعض المراحل الصعبة فى حياتك التى يجب أن تواجهها بكل قوة وشجاعة، وأنت قادر على أن تواجه هذه المشكلات بكل قوة وجرأة لأنك تمتلك الشجاعة والثقة بالنفس اللازمة لذلك.>برج الحمل على الصعيد المهنى:>مواليد برح الحمل يتسمون بالإخلاص يظهر ذلك فى مجال العمل مما يجعله محل ثقة من الآخرين، الزملاء يسعون لأخذ رأيك فى أعمالهم فهم يعرفون مقدار خبرتك وعلمك فى مجال العمل، شعبيتك فى العمل تجعلك متقدم فى المناصب، لا تتخلى عن هذه السمات الرائعة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:

>يلوح فى الأفاق حب جديد افتح الباب للحب فهو يأتى مرة ولا يتكرر لا تضيع الفرصة فقد تندم عليها، لا تقف على أعتاب الماضى لأن الحاضر أمام عينك، يحاول لفت نظرك بكثير من الاهتمام والحنان على الدوام.

برج لحمل على الصعيد الصحى:

>حاول أن تهتم بصحتك قليلا فقد انقذت العناية الإلهية من مشاكل كثيرة كادت أن تسبب لك كثيرا من المشاكل انظر إلى صحتك وكن على يقين أنها تستحق العناية والرعاية فيهى رأس مالك الحقيقى فى الحياة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>أيام وينتهى عام ويبدأ آخر، الجميع يعرف أن الحظ لم يكن صديقك فى الأيام السابقة لا تحزن وكن على يقين أن القادم سيكون أفضل وهذا ما تقوله الأبراج لك.

برج الحوت حظك اليوم

برج الدلو حظك اليوم

برج السرطان حظك اليوم

حظك اليوم برج العذراء

>برج الحوت على الجانب المهنى:>على الجانب المهنى هناك أجواء هادئة فى العمل فى الفترة الأخيرة بشكل عام، مما قد يساعدك على إنجاز العمل المطلوب منك دون قلق، مما يجعلك قادرا على إنجاز العديد من الأعمال التى فى قائمة المهام.>برج الحوت على الجانب العاطفى:>اليوم سيكون هناك لقاء جيد يجمع بالشريك، فحاول أن تهتم بكل التفاصيل التى قد يكون لها تـأثير إيجابى فيما بعد، فحاول التقرب منه والبعد عن أجواء المشكلات.>على الجانب الصحى:>ينصحك الأطباء أن تهتم بعدد ساعات النوم لأنها طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط النفسية والعصبية، التى قد يكون لها تأثير سىء عليك فيما بعد.>توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:>يتوقع علماء الفلك أن الأوضاع فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كنت تتوقع، فالأجواء فى صالحك بنسبة كبيرة، ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو مكافأة مالية من رئيسك فى العمل.>برج الدلو حظك اليوم:>على الصعيد المهنى:>اليوم مناسب لتغيير نمط وأسلوب حياتك فى العمل، خاصة مع زملائك، فالوقت مناسب لتنفيذ مشاريع جماعية، حتى يتم تقديرك من القلب من قبل زملائك، ويجب أن تعلم أنك تتميظز بشكل واضح فى الأعمال الجماعية وفى العمل ضمن فريق.>برج الدلو على الصعيد العاطفى:>تعيش فى حالة من التناغم بينك وبين شريك حياتك هذه الأيام، فتجد أن الأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد، وأنت شخص مهم فى حياة الكثير من الأشخاص، لذا سوف يوفر لك ذلك أفضل فرصة للحصول على صداقات أعمق أو اكتشاف حب حياتك.>برج الدلو على الصعيد الصحى:>تواجه مشكلة صحية هذه الأيام بسبب برودة الجو الشديدة وأمراض الشتاء، لذا يجب أن تحافظ على صحتك فى مواجهة هذه الأمراض وأن تعلم أن الوقاية خير من العلاج.>توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:>يرى علماء الفلك والأبراج أن يومك سيكون رائعاً على مستوى العمل وعلى المستوى العاطفى وسوف تكسب المؤيدين الذين يشاركوك فى الأهداف ويمكنهم المضى قدمًا كفريق.>برج السرطان حظك اليوم:>على الصعيد المهنى:>احذر من الانطباعات الخاطئة التى تقدمها عن نفسك لزملاء العمل، ورغم أنك تمر بمرحلة صعبة إلا أنك يجب أن تكون متواضعاً ولا تثق فى نفسك ثقة مبالغ فيها، وحاول ألا تكسر رأسك فى الحائط.>برج السرطان على الصعيد العاطفى:>قد يتعامل معك شريك حياتك بأسلوب مستفز، لذا يجب أن تظل محتفظاً بهدوئك وتبتعد عن كل ما يسبب المشاكل، فشريك حياتك يمر بمرحلة صعبة هذه الأيام لذا يجب أن تتحمله وتبتعد عن كل ما يسبب لك المشاكل والتوتر والقلق، وحاول أن تكون أكثر تواضعاً فى حياتك الخاصة.>برج السرطان على الصعيد الصحى:>تواجه مشكلة صحية لدى أحد أقاربك، مما يؤثر على حالتك النفسية، حيث تشعر بالإستياء من الحالة السيئة التى يمر بها أحد أفراد عائلتك، لذا يجب أن تكون أكثر تماسكاً وثقة بنفسك وتبتعد عن كل أسباب الإزعاج والقلق.>توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:>يرى علماء الفلك والأبراج أنك اليوم تمر بحالة من التأرجح بين الحماس والشجاعة وبين فتور العزيمة والملل من حياتك، لذا حاول أن تجدد من أسلوب حياتك وتبتعد عم كل مايسبب المشاكل، خاصة العصبية المفرطة والمبالغ فيها.>حظك اليوم لبرج العذراء:>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:>من عيوب مواليد برج العذراء أنهم منغمرون فى أعمالهم بطريقة أكثر من اللازم، ينسون فى رحلة العمل كثيرا من الأمور الهامة التى قد تؤثر على حياتهم، فهم يرون أن النجاح يقدر بالمال والأعمال ولهذا يكون لهم شأن كبير فى المجال العملى.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:

>تتعرض لمشاكل مع الحبيب فهو يرى أنه صبر كثيرا على إهمالك له ومع ذلك لا يوجد تقدير من جانبكن فقد حاول كثيرا أن يلفت انتباهك إلى أعمالك ولكن لا جدوى، إذا كنت تحاول أن تستعيد الحياة بينكم حاول إعطاء الحبيب قليلا من الوقت والعناية فالحب أفعال وليس مجرد أقوال.

>حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:

>أنت مهمل فى صحتك وهذا ما يجعل وعكات الصحية متكررة حاول أن تتخلص من إهمالك سريعا بالحفاظ على صحتك وتحسب المخاطر، لا ترى الدنيا بلا حسابات فأنت تعلم أن الصحة الجيدة تأتى بالمثابرة والعمل على ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>تحمل لك الأبراج مجموعة من الأخبار المتناقضة أنت على موعد للنجاح والترقى فى عملك وستجنى فى الأيام القادمة أموالا كثيرة وهذا لأنك نشيط ومثابر فى عملك، لكن على المستوى العاطفى ستكون هناك إخفاقات كثيرة فى الحياة بينك وبين الشريك حاول أن تتعرف على عيوبك فى هذا المجال لتعديلها.

برج العقرب حظك اليوم

>برج العقرب حظك اليوم:>على الصعيد المهنى:>اليوم هو أنسب يوم للعمل الجماعى والعمل وسط فريق، حيث تحقق نجاحاً كبيراً اليوم فى عملك، ويحبك زملاء العمل، لأسلوبك الجيد فى التواصل معهم وللدقة والتنظيم والآلية التى تعمل بها، لذا فأنت اليوم فى أفضل أيامك على مستوى الحياة المهنية.>برج العقرب على الصعيد العاطفى:>اليوم أيضاً من أفضل الأيام لك على الصعيد العاطفى، حيث تخرج مع شريك حياتك فى رحلة نيلية وتستمتعا بوقتكما سوياً وبأقل التكاليف، كما أن اليوم مناسب لإعادة التواصل مع أفراد عائلتك.>برج العقرب على الصعيد الصحى:>حالتك الصحية جيدة، ولكن يجب أن تهتم بصحتك لتحافظ عليها، فالوقاية خير من العلاج، وتجنب الضغوط النفسية والعصبية التى قد تؤثر على صحتك النفسية والجسمانية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يرى علماء الفلك والأبراج أنك تشعر براحة تامة فى الأمور التى تقوم بها، لذا يجب أن تستغل هذه الفرصة للتواصل مع أصدقاء جدد وفتح مجالات جديدة للتواصل.

حظك اليوم برج الميزان

برج القوس حظك اليوم

>حظك اليوم لبرج الميزان:>حظك لبرج الميزان على الصعيد المهنى:>لا يكل ولا يمل حتى يصل إلى أهدافه هذا هو أكثر مايميز مواليد برج الميزان، ينظر إلى الحياة على أنها صفقة ويجب أن تكون رابحة، لا يتأثر بالمشاكل ويسعى لتحقيق حلمة على الدوام، ودائما هو مدير ناجح.>حظك لبرج الميزان على الصعيد العاطفى:>الميزان برج غير منتصر عاطفيا، يعطى ولا يجد قيمة لما يعطيه سوف مزيد من الوجع دائما أصحاب برج الميزان غير ناجحين فى العلاقات العاطفية ولا يعرفون الاستفادة من أخطائهم لتجنبها فى المستقبل.>حظك لبرج الميزان على الصعيد الصحى:>أنت من المحظوظين فى الحياة الصحية فدائما يمنحك الله العناية الإلهية ضد المشاكل الصحية، كن على حذر من الأمراض فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، حاول أن تجرى بعض الفحوصات فى الأيام القادمة حتى تطمئن على صحتك.>توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:>فى الطريق أخبار سارة لك سترى نتيجة مجهوداتك فى الأفق تتحقق، فى الحقيقة السماء لا تمطر ذهبا ولكن ترسل أخبارا سعيدة وأمنيات عند تحققها تكون الأيام بها حلوة وسعيدة، الأحلام لا تتحقق إلا بالجهد والمثابرة تمسك بهذه الصفات لتصل دائما إلى المصاف الأولى.>برج القوس حظك اليوم على الجانب المهنى..>على الرغم من وقوع كثير من الأحداث السيئة حولك إلا أنها لا تؤثر على أدائك فى المهام المطلوبة منك يومياً، فأنت من الأشخاص الذين يحاولون تقديم أفضل ما لديهم، كما أنهم مخلصون فى العمل بدرجة كبيرة، فهذا سيساعدك فى السيطرة على الكثير من الظروف السيئة.>برج القوس على الصعيد العاطفى:>حاول أن تتفادى اتخاذ قرارات أساسية سريعة فى حياتك العاطفية دون تفكير لأن هذا سيكون له تأثير سىء على حياتك فيما بعد، فمن الأفضل أن تتوخى الحذر فى ذلك.>على الصعيد الصحى:>مع قدوم الشتاء هناك فرصة كبيرة لكسب مزيد من الوزن، الأمر الذى يجعلك تشعر بالضيق والقلق، فحاول أن تسيطر على نفسك سريعاً.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تحتاج إلى الإطلاع على العالم المحيط بك شكل أكبر، فمجال عملك يتطلب منك أن تبذل وقتا ومجهودا أكثر من أجل أن تظهر نفسك وتكون فى أفضل حال، فمن الضرورى أن لا تغفل هذا الجانب.