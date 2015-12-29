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هاموند يهنئ الحكومة العراقية على تحرير الرمادي من "داعش"

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هاموند يهنئ الحكومة العراقية على تحرير الرمادي من "داعش" هاموند يهنئ الحكومة العراقية على تحرير الرمادي من "داعش"
هنأ وزير الخارجية البريطانى، فيليب هاموند، مساء اليوم الاثنين، العراقية على تحرير مدينة الرمادى من تنظيم "داعش" الإرهابى ورفع العلم العراقى على مجمع الرمادى الحكومى، معربًا عن عزم حكومته مواصلة دعم الحكومة والشعب العراقى فى مواجهتهم للتنظيم.

وقال فيليب هاموند- فى بيان للخارجية البريطانية- "إن ما حدث هو أحدث واقعة فى سلسلة خسائر كبيرة تكبدها داعش. لقد فقد هؤلاء الإرهابيون الهمجيون 30% من الأراضى التى كانوا يسيطرون عليها فى العراق. وتم طردهم من المدن فى جميع أنحاء البلاد من قبل القوات العراقية، بدعم من المملكة المتحدة والتحالف العالمى."

وأكد الوزير البريطانى على أن عمليات الإسناد الجوى من سلاح الجو الملكى البريطانى فى المناطق المحيطة بالرمادى مؤخرًا دورًا هامًا فى معركة تحرير الرمادى.

وأعرب هاموند عن عزم بلاده مواصلة دعم حكومة العراق فى جهودها لإحلال الأمن والحوكمة وتقديم الخدمات التى سيحتاجها أهالى الرمادى عند عودتهم للمدينة.

وقال "مازالت الحرب طويلة، لكن استراتيجية التحالف تحقق النجاح. وسنستمر فى وقوفنا إلى جانب الشعب العراقى حتى هزيمة داعش."
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مصر 365

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