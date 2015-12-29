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مقتل تسعة عناصر لتنظيم "داعش" جراء غارة جوية فى ليبيا

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مقتل تسعة عناصر لتنظيم "داعش" جراء غارة جوية فى ليبيا مقتل تسعة عناصر لتنظيم "داعش" جراء غارة جوية فى ليبيا
قتل تسعة عناصر لتنظيم الدولة "داعش" الإرهابى، جراء استهداف سلاح الجو الليبى لمقر بوابة النهر الواقعة 18 كيلومترًا جنوب مدينة إجدابيا، والذى يستخدمه تنظيم الدولة كمقر له.

وقال مصدر عسكرى ليبى، مساء اليوم الاثنين، أن سلاح الجو الليبى شن غارة جوية على مقر بوابة النهر الواقعة 18 كيلومترًا جنوب مدينة إجدابيا، والذى يستخدمه تنظيم الدولة كمقر له؛ ما أدى إلى مقتل تسعة عناصر من تنظيم "داعش"، لافتًا إلى أن الغارة جاءت عقب معلومات استخباراتية.

يذكر أن مدينة أجدابيا شهدت فى الأيام الماضية انتفاضة شعبية مدعومة من الجيش الليبى تستهدف طرد الجماعات الإرهابية من المدينة.
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