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رئيس "الوفاق الوطنى" الليبية يختتم زيارته لإيطاليا ويرحب بدعم حكومته

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رئيس "الوفاق الوطنى" الليبية يختتم زيارته لإيطاليا ويرحب بدعم حكومته رئيس "الوفاق الوطنى" الليبية يختتم زيارته لإيطاليا ويرحب بدعم حكومته
اختتم رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، اليوم الاثنين، زيارة عمل استغرقت، عدة ساعات للعاصمة الإيطالية روما، الاثنين، التقى خلالها رئيس الإيطالية ماتيو رينيزى .

وحضر اللقاء عضو المجلس الرئاسى موسى الكونى ووزير الخارجية الإيطالى باولو جنتيلونى ، وتناولوا العلاقات المشتركة بين البلدين، ودعم إيطاليا لحكومة الوفاق الوطنى لتحقيق الاستقرار فى ليبيا وإحلال الأمن فيها والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، ورحب السراج بالدعم الفنى والاستشارى المقترح، مؤكدا أن يكون فى إطار برنامج عمل الحكومة واحترام إرادة وسيادة الدولة الليبية .

وطالب السراج بتفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين عام 2008 مرحبا بعودة السفارة الإيطالية للعمل من العاصمة طرابلس، وكذلك الشركات الإيطالية فور دخول حكومة الوفاق العاصمة الليبية.

ومن جهته، أكد رئيس الحكومة الإيطالية على موقف بلاده الداعم والمرحب بالاتفاق السياسى واستعدادها للوقوف مع حكومة الوفاق بما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين.

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مصر 365

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